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Происшествия

Два автомобиля обгорели из-за неисправности в Нижегородской области 6 сентября

07 сентября 2017 10:29  [58] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Два автомобиля обгорели в Нижегородской области 6 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 16:44 в МЧС поступило сообщение о возгорании во время движения автомобиля ГАЗ 3310 "Валдай" на 16 км трассы Р-158 в Кстовском районе. В результате пожара обгорела кабина автомобиля на площади 4 кв.метра. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность механизмов транспортного средства.

Предположительно по этой же причине вспыхнул автомобиль "БМВ-Х6", припаркованный около одного из домов на ул. Весенняя в г. Заволжье Городецкого района. Сообщение о пожаре поступило в 22:05. В результате пожара обгорел автомобиль на площади 4 кв.метра.

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