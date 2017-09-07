"Теплоэнерго" вручило денежные сертификаты очередным 25 добросовестным плательщикам Бизнес

Фото: пресс-служба "Теплоэнерго"

"Теплоэнерго" вручило денежные сертификаты очередным 25 добросовестным плательщикам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

7 сентября состоялась церемония награждения победителей акции "Теплоэнерго" "Запускай генератор тепла, оплачивая услуги вовремя" по итогам II квартала 2017 года. 25 нижегородцев, добросовестно плачивавших счета за отопление и горячую воду, получили денежные сертификаты номиналом от тысячи до 15 тысяч рублей на оплату услуг компании в будущем.

Генеральный директор ОАО "Теплоэнерго" Александр Котельников поблагодарил всех собравшихся и поздравил победителей, отметив, что в преддверии осенне-зимнего периода вопрос своевременной оплаты услуг становятся особенно актуальным. По словам Котельникова, на текущий момент готовность к отопительному сезону составляет 99%. "Весомый вклад в своевременную подготовку принадлежит добросовестным потребителям, оплачивающим услуги вовремя. Именно эти потребители обеспечили компанию ресурсами для проведения ремонтных работ и модернизации оборудования", - отметил он.

"С начала акции наблюдается рост числа граждан, регулярно оплачивающих коммунальные услуги. В этой связи мы рады, что относимся к тому типу ресурсоснабжающих организаций, которые работают с потребителями не методом кнута, а методом пряника", - подчеркнул Котельников.

Как сообщает пресс-служба "Теплоэнерго", данная акция проводится третий год. "С начала акции денежные сертификаты различного номинала на оплату услуг Теплоэнерго получили 250 нижегородцев. Два победителя по итогам 2015 и 2016 года стали обладателями квартир в новостройках. Победитель акции по итогам 2017 года получит путевку на отдых мечты от партнера акции - компании "Роза Ветров-НН", - говорится в пресс-релизе.

СПРАВКА:

Акция для потребителей ОАО "Теплоэнерго" "Запускай Генератор тепла, оплачивая услуги вовремя" началась в декабре 2014 года, в ней принимают участие нижегородцы – потребители услуг компании, осуществляющие расчеты через ООО "Центр-СБК". Для участия в ней не нужно что-то делать дополнительно – просто ежемесячно оплачивать коммунальные платежи вовремя.

По итогам каждого квартала определяются 25 победителей. Всего в рамках акции ежегодно вручается 100 денежных сертификатов.