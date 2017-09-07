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Бизнес

Лимит Альфа-Банка в Банке Кореи на развитие российско-корейской торговли увеличен до 350 млн долларов

08 сентября 2017 13:15  [9] Бизнес

Возобновляемый лимит Альфа-Банка в Экспортно-импортном Банке Кореи (KEXIM), действующий два года, увеличен с 290 млн до 350 млн долларов. Как сообщает пресс-служба банка, соответствующий Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве был подписан в рамках Восточного экономического форума.

"На горизонте пяти лет стороны считают достижимой цель по наращиванию объемов финансирования экспортно-импортных торговых контрактов, а также реализации проектов при участии российских и южнокорейских контрагентов до 500 млн долларов", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно информации, Альфа-Банк уже профинансировал торговые контракты между Россией и Южной Кореей на общую сумму 1,1 млрд долларов, включая поставки электроники, бытовой техники и автомобилей корейских марок.

"Претендовать на финансирование вправе заемщики, имеющие как импортные, так и экспортные контракты с корейскими компаниями или их российскими дочками. Средства могут быть выданы как в долларах США, так и в рублях на реализацию российско-корейских проектов, закупку товаров и оборудования корейского производства, пополнение оборотного капитала. При этом банки-партнеры готовы предоставлять, в том числе, долгосрочное кредитование", - говорится в сообщении.

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