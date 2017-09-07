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Бизнес

Фестиваль победителей конкурса соцпроектов ПАО "Лукойл" прошел в г.Кстово Нижегородской области 8 сентября

09 сентября 2017 11:45  [61] Бизнес
Победители конкурса соцпроектов ПАО Лукойл

Победители конкурса соцпроектов ПАО Лукойл

Фото: "Лукойл-Волганефтепродукт"

Фестиваль победителей конкурса соцпроектов ПАО "Лукойл" прошел в г.Кстово Нижегородской области 8 сентября 2017 года. Об этом сообщает центр общественных связей ООО "Лукойл-Волганефтепродукт".

Фестиваль победителей конкурса социальных и культурных проектов ПАО "Лукойл" в регионах деятельности ООО "Лукойл-Волганефтепродукт" (100% дочернее предприятие ПАО "Лукойл") прошел во Дворце культуры нефтехимиков.

"В мероприятии, приуроченному к 10-летию конкурса, приняли участие зампредседателя Заксобрания Нижегородской области Ольга Щетинина, министр внутренней политики Роман Любарский, первый замминистра экологии Наталья Мочалина, руководители предприятий Группы "Лукойл" на территории Нижегородской области, а также около 70 представителей некоммерческих организаций из Нижегородской, Вологодской, Владимирской, Ярославской областей, республик Марий Эл, Чувашия", - говорится в сообщении.

Программа мероприятия была посвящена Году экологии. Участники посетили экологические объекты на территории одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Образовательная часть фестиваля была посвящена искусству самопрезентации и навыкам формирования целевых аудиторий при реализации социальных проектов.

"За три года фестиваль стал серьезной площадкой для развития общественных организаций. Он позволяет не только повысить качество работы и уровень профессионализма НКО, но и позволяет обменяться опытом между регионами. Фестиваль победителей стал одним из брендов конкурса социальных проектов и серьезным преимуществом для тех, кто реализует свои проекты на грант компании "Лукойл", - отмечает пресс-служба компании.

"Цель конкурса - в качественном улучшении жизни людей, в селекции самых актуальных идей и решений на благо тех территорий, где работает компания. Многие программы НКО послужили основой для развития некоммерческого сектора в наших регионах, качественным толчком для решения самых актуальных задач", - отметил генеральный директор ООО "Лукойл-Волганефтепродукт" Илья Бородин.

"В рамках конкурса социальных и культурных проектов было реализовано множество стратегически важных инициатив. В том числе это долгосрочные программы по поддержке развития художественных промыслов, профориентация детей из детских домов, развитие волонтерского движения. В этом году особое внимание привлекли к себе проекты с природоохранной тематикой. Вопросы экологии, безусловно, одни из приоритетных. Это не только требование времени, сегодня экологическая безопасность – это одно из условий эффективного развития экономической и социальной сферы страны", - подчеркнула зампредседателя Заксобрания Ольга Щетинина.

СПРАВКА:
В 2007-2017 годах в рамках конкурса социальных и культурных проектов на территории деятельности "Лукойл-Волганефтепродукт" общественные организации подали 2 242 заявки, из которых 530 были профинансированы. В частности, в 2017 году грант получили 60 организаций, свыше трети проектов будет реализовано в рамках номинации "Год экологии".

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