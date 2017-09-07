"Веград Инжиниринг" намерен взыскать с "Нижегородского водоканала" более 2 млн рублей Бизнес

Станция аэрации

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

ООО "Веград Инжиниринг" намерено взыскать с ОАО "Нижегородский водоканал" более 2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно опубликованной информации, иск был подан 6 сентября 2017 года. С ОАО "Нижегородский водоканал" истец намерен взыскать 2,3 млн рублей. Дата заседания суда по иску еще не назначена.

Кроме того, 11 сентября будет продолжено разбирательство по взысканию с "Водоканала" 629,8 тысяч рублей. В апелляционной инстанции также рассматривается иск ООО "Веград Инжиниринг" на определение арбитражного суда региона о принятии обеспечительных мер по иску "Водоканала" (заседание – 19 сентября).

18 октября 2017 года будет рассмотрена жалоба ресурсоснабжающей организации на признание судом законным представления прокурора Канавинского района в отношении "Нижегородского водоканала". По мнению прокуратуры, "Водоканалом" не обеспечен надлежащий контроль за созданием станции УФО на Нижегородской станции аэрации (подрядчик - ООО "Веград Инжиниринг"), работы по установке которой по данным на сентябрь 2017 года не завершены.

Напомним, в январе 2017 года гендиректор ОАО "Нижегородский водоканал" Александр Прохорчев сообщал, что завод-изготовитель "отгрузил оборудование ООО "Веград Инжиниринг", оно поставлено в Нижний Новгород, однако на объект подрядчик не выходит".

В августе 2017 года ООО "Веград Инжиниринг" заявил о наличии оборудования для строительства станции УФО на Нижегородской станции аэрации.

Напомним также, что после проведения данной закупки в январе 2016 года лишился своей должности экс-директор "Водоканала" Александр Попов. Гендиректор ОАО "Теплоэнерго" Александр Котельников отмечал тогда, что "Сергей Белов отстраняет Попова из-за разногласий по вложениям в модернизацию станции аэрации на сумму в 810 млн рублей в условиях нищего бюджета".