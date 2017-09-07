Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в одном из кафе Нижнего Новгорода Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в одном из кафе Нижнего Новгорода

Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в одном из кафе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.



Согласно опубликованной информации, следственным отделом по Автозаводскому району возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

"По версии следствия, 9 сентября 2017 года в одном из кафе Автозаводского района между мужчинами произошла ссора. После нее злоумышленник сходил домой за ружьем, вернулся в кафе и произвел несколько выстрелов в 57-летнего потерпевшего, ранив последнего в живот и бедро. Сразу после произошедшего потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан в порядке, предусмотренном ст.ст. 91-92 УПК РФ. В ходе обыска, проведенного в его доме, следователями СК обнаружено и изъято ружье, а также патроны к нему. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.