"Победители довыборов в Нижнем Новгороде дополнят уже имеющиеся команды", - Андрей Дахин Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Победители довыборов в Нижнем Новгороде дополнят уже имеющиеся команды", - заявил НИА "Нижний Новгород" политолог, профессор НИУ РАНХиГС Андрей Дахин 11 сентября 2017 года, комментируя итоги довыборов.



По его мнению, явка на данных выборах находится на уровне общероссийской в рамках муниципальных выборов. "Она небольшая, и сами выборы были нерезонансными. Победители довыборов дополнят уже имеющиеся команды в Гордуме. На расклад голосов избрание этих депутатов особенно не повлияет", - отметил Андрей Дахин.



Политолог также выразил мнение, что "Справедливая Россия" может поставить "себе в зачет" избрание Андрея Колобова по округу №31, хотя формально он и шел на выборы самовыдвиженцем.



Напомним, что по предварительным итогам победу на довыборах одержали Станислав Прокопович (ЕР, округ №18), Шамиль Аляутдинов (ЕР, №27) и Андрей Колобов (СР, №31).