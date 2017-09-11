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Политика

"Победители довыборов в Нижнем Новгороде дополнят уже имеющиеся команды", - Андрей Дахин

11 сентября 2017 17:34  [74] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Победители довыборов в Нижнем Новгороде дополнят уже имеющиеся команды", - заявил НИА "Нижний Новгород" политолог, профессор НИУ РАНХиГС Андрей Дахин 11 сентября 2017 года, комментируя итоги довыборов.

По его мнению, явка на данных выборах находится на уровне общероссийской в рамках муниципальных выборов. "Она небольшая, и сами выборы были нерезонансными. Победители довыборов дополнят уже имеющиеся команды в Гордуме. На расклад голосов избрание этих депутатов особенно не повлияет", - отметил Андрей Дахин.

Политолог также выразил мнение, что "Справедливая Россия" может поставить "себе в зачет" избрание Андрея Колобова по округу №31, хотя формально он и шел на выборы самовыдвиженцем.

Напомним, что по предварительным итогам победу на довыборах одержали Станислав Прокопович (ЕР, округ №18), Шамиль Аляутдинов (ЕР, №27) и Андрей Колобов (СР, №31).

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