"Победу можно назвать безоговорочной. Но это не повод праздновать" – Александр Табачников Политика

Победу можно назвать безоговорочной. Но это не повод праздновать – Александр Табачников Фото: НРО "Единой России"

"Победу можно назвать безоговорочной. Но это не повод праздновать" – считает секретарь НРО "Единой России", зампредседателя Заксобрания Нижегородской области Александр Табачников. Об этом он сообщил 11 сентября 2017 года, комментируя итоги выборов.

"Оказанное доверие должно стать серьезной мотивацией в работе нового депутатского корпуса. Люди поддержали нас в надежде, что продолжится курс позитивных изменений, проложенный президентом России Владимиром Путиным – повышение качества жизни, благоустройство, инфраструктурные улучшения. Должны на местах оправдать эти ожидания", - сказал он.

По его словам, проектная работа, которую ведет "Единая Россия" по всей области по созданию комфортной среды, ремонту объектов образования, культуры и досуга, уже дает свои результаты, а в 2018 и последующих годах она станет еще более интенсивной.

"Наш новый депутатский корпус на территориях придаст этой работе новый импульс. Проще говоря, станет еще легче решать вопросы в интересах жителей", - пояснил он.

Напомним, что по предварительным итогам победу на довыборах одержали Станислав Прокопович (ЕР, округ №18), Шамиль Аляутдинов (ЕР, №27) и Андрей Колобов (СР, №31).