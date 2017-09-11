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Политика

"Вызывает уважение, что, будучи самовыдвиженцем, Андрей Колобов сумел победить партийных кандидатов", - Елизавета Солонченко

11 сентября 2017 18:46  [99] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Вызывает уважение, что, будучи самовыдвиженцем, Андрей Колобов сумел победить партийных кандидатов", - заявила НИА "Нижний Новгород" глава Нижнего Новгорода, председатель Гордумы Елизавета Солонченко 11 сентября 2017 года, комментируя итоги довыборов в областном центре.

Напомним, что по предварительным итогам победу на довыборах одержали Станислав Прокопович (ЕР, округ №18), Шамиль Аляутдинов (ЕР, №27) и Андрей Колобов (СР, №31).

Глава города отметила, что давно знает Станислава Прокоповича и Шамиля Аляутдинова. "Как секретари районных отделений "Единой России" они хорошо знакомы жителям своих округов, поэтому их результат на выборах абсолютно закономерен. И Станислав Станиславович, и Шамиль Сафиулович – лица "Единой России" соответственно в Московском и Нижегородском районах. Уверена, что они усилят фракцию "Единой России" в городской Думе, прежде всего, потому что знают, чем живут горожане и как реализуются партийные проекты "на земле", - считает Елизавета Солонченко.

Комментируя избрание Андрея Колобова, глава Нижнего Новгорода отметила, что он известен как один из лучших в городе профессионалов в своей отрасли.

"Кроме того, за его плечами опыт работы в Законодательном собрании Нижегородской области. В любом случае, вызывает уважение тот факт, что, участвуя в этих выборах как самовыдвиженец, он сумел победить партийных кандидатов. В его лица Гордума приобрела грамотного депутата, способного принести пользу городу независимо от того, присоединится он к какой-либо из фракций или останется независимым кандидатом", - добавила она.

Напомним, что результаты довыборов в Нижнем Новгороде должны быть утверждены до конца текущей недели (до 15 сентября 2017 года. – прим. ред.). Тогда же будет озвучена и итоговая явка по всем округам.

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