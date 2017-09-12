УФСБ региона проводит проверку по факту анонимных сообщений о минировании ряда торговых центров в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

УФСБ региона проводит проверку по факту анонимных сообщений о минировании ряда торговых центров в Нижнем Новгороде 12 сентября 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Нижегородской области.

По данным источника НИА "Нижний Новгород" в силовом ведомстве, вечером 12 сентября по анонимному звонку были эвакуированы три нижегородских торговых центра: "Небо", "7 небо" и "Республика".

Однако в УФСБ на данный момент воздержались от комментария о количестве эвакуированных торговых центров, подтвердив при этом факт анонимных сообщений.

Согласно информации ведомства, в настоящее время проводятся следственные действия.

Как сообщалось ранее, 12 сентября ряд российских СМИ написали о волне сообщений о лжеминировании в разных городах. В частности, как писал "Интерфакс", с вечера воскресенья в экстренные службы нескольких городов России, в том числе Омска, Перми, Челябинска и Владивостока, поступали звонки о минировании административных зданий, школ и торговых центров, из-за чего по стране были эвакуированы десятки объектов. Ни одно из сообщений о заложенных бомбах на данный момент не подтвердилось.

Напомним, что также утром 12 сентября в Нижнем Новгороде спецслужбы обследовали три подозрительных предмета, обнаруженных на стройке в мкрн "Цветы". На место выехали саперы, которые обследовали предметы и заключили, что они не представляют опасности.