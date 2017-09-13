Евгений Люлин принял участие в церемонии открытия "Нижегородского промышленного салона" на Нижегородской ярмарке Экономика

Евгений Люлин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в церемонии открытия "Нижегородского промышленного салона" на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 13 сентября 2017 года.

Согласно информации, он посетил экспозиции как нижегородских, так и зарубежных предприятий. В рамках обхода, общаясь с участниками и гостями выставки, Люлин отметил, что в этом году особое внимание было уделено инновационной продукции предприятий малого и среднего бизнеса.

"По сравнению с прошлым годом выставка более полная и масштабная, к нам приехало более сотни зарубежных партнеров, представлены десятки регионов России. Очень много интересных разработок для военно-промышленного комплекса, думаю, что многих заинтересует новая продукция нашего автомобильного завода", - сказал вице-губернатор.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, на выставке представлены более 50 предприятий малого и среднего бизнеса региона, которые производят инновационную и перспективную продукцию.

"Для нижегородских предпринимателей выставочные площади были предоставлены бесплатно. Кроме того, все эти предприятия получают государственную поддержку. На сегодня промышленный потенциал области достаточно высокий: 80% предприятий провели модернизацию, поэтому сегодня доля инновационной продукции в регионе в 2 раза выше среднероссийского уровня. Продукция самая разная – от высокотехнологичных тканей для одежды до судов на воздушной подушке. Например, буквально год назад наши нижегородские ребята открыли предприятие, а уже сегодня поставили 15 судов для МЧС России", - пояснил министр.

Люлин также сообщил, что в регионе разрабатывается программа поддержки промышленности, которая предусматривает финансирование, в том числе малых и средних предприятий: доступ к кредитным ресурсам, погашение кредитных ставок и другие вопросы

"Весь инструментарий, который создан в области, будет направлен на поддержку таких предприятий", - пояснил Люлин.