Обвиненная в подготовке заказного убийства своего сожителя нижегородка предстанет перед судом Происшествия

Елена Медведева Фото: Первый канал

Обвиненная в подготовке заказного убийства своего сожителя нижегородка предстанет перед судом

Обвиненная в подготовке заказного убийства своего сожителя нижегородка Елена Медведева предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области 15 сентября 2017 года.

Согласно информации, осенью 2016 года она предложила одному из мужчин совершить убийство своего бывшего возлюбленного за денежное вознаграждение. Тот, в свою очередь, обратился в правоохранительные органы и согласился принять участие в оперативных мероприятиях.

В январе 2017 года женщина потребовала убить сожителя до конца месяца или вернуть переданные ранее в качестве аванса 86 тысяч рублей. Убийство мужчины было инсценировано правоохранителями. В качестве доказательств заказчице мнимый исполнитель предоставил фотографии и личные вещи пострадавшего.

В эфире ток-шоу "Пусть говорят" от 27 февраля 2017 года обвиняемая заявила, что потратила на сожителя два млн рублей, а также что он сжег четыре автомобиля и неоднократно избивал ее. Кроме того, в рамках программы выступали еще три нижегородки, которые обвиняли этого же мужчину в мошенничестве, причинении ущерба на общую сумму свыше семи млн рублей, применении насилия и сожжении их личных автомобилей.

В марте 2017 года женщина был арестована.

"В настоящее время по уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщила пресс-служба следственного управления.