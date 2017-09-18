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Бизнес

Кредитный портфель юрлиц в нижегородском отделении Сбербанка вырос на 10% за январь-сентябрь 2017 года

20 сентября 2017 12:41  [68] Бизнес

Кредитный портфель юрлиц в нижегородском отделении Сбербанка вырос на 10% за январь-сентябрь 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского банка Сбербанка 20 сентября.

Согласно информации, с начала 2017 года кредитный портфель юридических лиц в нижегородском отделении Сбербанка вырос на 10% и составил 62 млрд рублей. Общая сумма финансирования за январь-сентябрь превысила 17 млрд руб.

"Малые" производственники Нижегородской области за семь месяцев 2017 года получили финансовую поддержку на сумму более 1,4 млрд рублей, при том что за весь 2016 год эта цифра составила 1,5 млрд рублей. Темп роста составил 1,6 раза.

Как сообщается в пресс-релизе, также за восемь месяцев 2017 года более 30 предприятий Нижегородской области воспользовались предложением SMART-кредит на сумму около 1 млрд рублей. "Банк на основании персональной информации по клиенту делает расчет возможной суммы кредита и оптимального срока кредитования. Промышленники по данной ускоренной программе получили финансирование от Сбербанка на общую сумму 500 млн рублей", - пояснил управляющий нижегородским отделением ПАО Сбербанк Сергей Алимов.

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