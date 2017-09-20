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Культура и отдых

Ведущие т/к "Волга" встретятся с нижегородцами на празднике ул. Рождественской в Нижнем Новгороде

20 сентября 2017 19:42  [66] Культура и отдых

Встреча нижегородцев с ведущими эфира телекомпании "Волга" состоится во время городского праздника "День улицы Рождественской" (12+) в Нижнем Новгороде 23 сентября. Об этом сообщили организаторы мероприятия 20 сентября 2017 года.

Согласно информации, телекомпания "Волга" станет информационным партнером и активным участником "Дня улицы Рождественской".

С 18:00 на сцене у площади Маркина "пробьет" "Час "Волги". В программе этого часа общение с ведущими телевизионного эфира, презентация новых проектов, прямые включения с праздника в "Послесловие. События недели" с Александром Резонтовым, а также конкурсы и соревнования с призами и подарками.

"В этом году телекомпания "Волга" отмечает свое 25-летие. "Волга" считает своей миссией поддерживать подобные проекты, которые просвещают, дарят радость. "Волга" всегда на волне позитива, человеческих ценностей и возрождения традиций", - пояснила директор творческих программ телекомпании Ирина Вдовина.

Напомним, что основная часть празднования Дня улицы Рождественской будет проходить на площади Маркина. Там гостей ждут выступления театральных и музыкальных коллективов, квесты и мастер-классы, продажа сувенирной продукции, зона городского волонтерского центра, ярмарка с фермерскими продуктами, игры и конкурсы, занятия йогой на открытом воздухе, лекторий и другие развлечения. Также в рамках праздника состоятся бесплатные открытые экскурсии по улицам города в районе Рождественской стороны.

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