Синоптики прогнозируют сухую погоду с небольшой облачностью в Нижегородской области 21–24 сентября

Нижний Новгород
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Синоптики прогнозируют сохранение сухой погоды с небольшой облачностью в Нижегородской области 21–24 сентября. Об этом сообщает нижегородский гидрометцентр 21 сентября 2017 года.
"До конца недели на погодные условия Нижегородской области будет оказывать влияние арктический антициклон. Прогнозируется сухая погода с небольшой облачностью", - говорится в сообщении.
По данным гидрометцентра, дневная температура воздуха при северо-восточном ветре составит +12…+16°, ночные значения около +5°, в низких местах до +2…+3°, на почве местами слабые заморозки до 0º…-1°.
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