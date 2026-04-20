Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о треснувшем доме в Балахне

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу, возбужденному после частичного обрушения стены жилого дома в Балахне. Об этом сообщили в информационном центре силового ведомства.
Речь идет о трехэтажном доме №54 на улице Энгельса. 17 апреля в стене снаружи появилась огромная трещина, которая продолжает увеличиваться. Из-за угрозы дальнейшего разрушения в Балахне ввели режим чрезвычайной ситуации, жителей эвакуировали. Дом планируют признать аварийным и расселить.
В СК возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность". Расследование находится на контроле прокуратуры.
Глава Следкома поручил и.о. руководителя СУ СКР по региону Александру Дынькову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался ветхим жилым домом 1905 года в поселке Детский санаторий "Ройка" в Нижнем Новгороде.
