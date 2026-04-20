Общество

20 апреля 2026 15:16 Общество
Дорожные службы Нижегородской области перевели на усиленный режим из-за снега

Фото: ГУАД

В Нижегородской области дорожные службы работают в усиленном режиме в связи со снегопадом

Как сообщили в ГУАД, на отдельных участках дорог образовались накат, местами — гололед и рыхлый снег. По данным на 12:00, осадки продолжаются в южных и центральных районах и постепенно смещаются к северу. Температура воздуха держится на уровне от -1 до -2 градусов.

Сейчас в ликвидации последствий снегопада задействованы 56 дорожных и четыре мостовые организации. На линию выведено 277 единиц техники, включая комбинированные дорожные машины, снегоочистители на базе КамАЗ, тракторы МТЗ и погрузчики. В резерве остаются еще 32 КДМ. Кроме того, к работам привлечены 649 дорожных рабочих.

За ночь 20 апреля использовано 598 тонн противогололедных материалов. Основные задачи — обработка проезжей части и расчистка дорог от снега.

Проезд по региональным и межмуниципальным трассам обеспечен, заторов не зафиксировано. Состояние дорожной сети оценивается как удовлетворительное, существенных замечаний от ГИБДД, перевозчиков и районных администраций не поступало.

ГКУ НО "ГУАД" ведет круглосуточный мониторинг ситуации. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

