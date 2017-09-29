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Происшествия

Движение пяти поездов задерживается из-за эвакуации пассажиров на нижегородских вокзалах

02 октября 2017 16:49  [68] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение пяти поездов задерживается из-за эвакуации пассажиров на нижегородских вокзалах 2 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Согласно информации на 15:50 движение пассажирского поезда №731 "Нижний Новгород – Москва" задержано на 48 минут, поезда №145 "Челябинск – Санкт-Петербург" - на один час девять минут, №347 "Уфа – Санкт-Петербург" – на 54 минуты, №6313 "Нижний Новгород – Гороховец" - на 45 минут и №6528 "Нижний Новгород – Семенов" - на девять минут.

Поезд №730 "Москва – Нижний Новгород" прибыл в пункт назначения в 14:24 с опозданием 48 минут.

В сообщении говорится, что эвакуация пассажиров проводилась на вокзалах станций Нижний Новгород, Варя (Нижний Новгород), Моховые Горы (г. Бор), Семенов, Шахунья, Дзержинск. На станции Нижний Новгород было приостановлено движение поездов. Эвакуация началась в 13:15 по требованию правоохранительных органов.

"В 15:12 проверочные мероприятия завершены. В настоящее время объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, движение полностью восстановлено. Пассажиры отправлены по назначению", - пояснила пресс-служба.

Ранее ГЖД сообщало об эвакуации только трех вокзалов.

Напомним, сегодня поступали сообщения о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль. В администрации Кстовского района тоже искали бомбу, но не нашли.

Кроме того, были эвакуированы нижегородский аэропорт (взрывное устройство не обнаружено), и один из корпусов Мининского университета, корпус ННГУ и несколько торговых центров. Нижегородский метрополитен работает в режиме усиления мер безопасности.

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