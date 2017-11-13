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Спорт

Данил Веряев: "В первом матче у канадцев было больше сил"

14 ноября 2017 13:22  [149] Спорт
Данил Веряев

Данил Веряев

Фото: ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Евгений Сафонов

Нападающий "Торпедо" Данил Веряев вместе с молодeжной сборной России принимает участие в серии матчей против юниорских лиг Канады. Перед очередной игрой 19-летний форвард ответил на вопросы корреспондента НИА "Нижний Новгород".

В чем причина первого поражения от сборной WHL - 0:7? Это связано с тем, что молодежная сборная России еще не успела адаптироваться и сыграть?

- Наверное, не успели адаптироваться. К тому же пришлось перейти на маленькие коробки и это сказалось. Канадцы были быстрее, а нам не хватало свежести.

В последующих матчах Россия победила, а ты набрал очки. Что перестроила в своей игре команда и ты лично? На что просил обратить внимание главный тренер Валерий Брагин?

- Тут, наверное, несколько причин - мы уже привыкли к новому времени, лучше выполнили установку тренера и серьезнее отнеслись к реализации своих моментов. К тому же нас выручил вратарь.

Сегодня предстоит матч против команды Канады. Ожидаете, что канадцы постараются взять реванш и сразу пойдут на штурм?

- Нового тут ничего нет. Канадцы почти всегда начинают матч со штурма, стремясь подавить соперника и сразу же создать себе преимущество.

Чем удивила Канада? Что интересного можете отметить для себя после посещения разных канадских городов?

- Прежде всего, хочу отметить, что в каждом канадском городе множество болельщиков, хоккей тут безумно популярен. По размещению, питанию нет никаких вопросов, все отлично.

Завтра возобновляется чемпионат КХЛ. Находясь в Канаде, будете ли следить за выступлением "Торпедо"?

- Конечно, по мере возможности буду следить за игрой своей команды. Желаю "Торпедо" успеха в матче с "Автомобилистом".

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