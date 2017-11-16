Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл челябинскому "Трактору" со счётом 1:4 Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл челябинскому "Трактору" со счётом 1:4 в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который состоялся 16 ноября 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Как сообщает пресс-служба "Торпедо", игра началась с активных действий хозяев, но реализовать атаку в первом периоде смогли хоккеисты "Трактора": заброшенные шайбы на счету Артёма Бородкина и Александра Шарова. "До перерыва хозяева имели ряд возможностей изменить неудачный сценарий двадцатиминутки. Однако Евгений Мозер не реализовал выход "один в ноль", а остальным в бросках не хватило точности и "изюминки", - говорится в сообщении.

Во втором периоде третья шайба "Трактора" была на счету Рихарда Гюнге. Но к концу периода в результате борьбы у ворот игрок "Торпедо" Иван Захарчук сумел протолкнуть шайбу за линию, выведя счёт к 1:3. "С первых секунд третьего периода торпедовцы бросились на отчаянный штурм ворот Василия Демченко. Голкипер "Трактора" крутился, словно белка в колесе, отражая опаснейшие броски по своим владениям. Казалось, что второй гол нижегородцев является делом времени. Однако минуты шли, а счет на табло не спешил корректировать в пользу хозяев. В итоге сработало до боли знакомое правило, в результате которой гости поставили "точку" в матче: великолепный индивидуальный проход Виталия Кравцова точным броском завершил Александр Шаров – 1:4", - описывается итог матча на сайте нижегородцев.

Свой следующий домашний матч "Торпедо" проведет 18 ноября с тольяттинской "Ладой".

Напомним, что в предыдущем матче 14 ноября "Торпедо" проиграло "Автомобилисту" из Екатеринбурга со счётом 2:4.