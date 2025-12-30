Нижегородское "Торпедо" потерпело третье поражение подряд Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккеисты нижегородского "Торпедо" завершили 2025 год на минорной ноте, потерпев третье поражение подряд. В Ярославле команда уступила "Локомотиву" с минимальным счетом 0:1.

Два стартовых периода прошли без заброшенных шайб. В первом отрезке встречи нижегородцы трижды оставались в меньшинстве, но сумели отстоять свои ворота.

Развязка наступила в середине третьего периода. После затяжного давления "Локомотива" нападающий хозяев Максим Берёзкин сумел протолкнуть шайбу в ворота Дениса Костина. Этот гол стал 39-м броском в створ, с которым столкнулся вратарь "Торпедо" за матч.

Нижегородцы не смогли ничем ответить. Подопечные Алексея Исакова не забивают уже второй матч кряду.

По итогам календарного 2025 года "Торпедо" набрало 50 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Свою первую игру в новом году нижегородцы проведут дома: 4 января команда примет московский "Спартак", а 6 января — казахстанский "Барыс".

