Нижегородское "Торпедо" потерпело третье поражение подряд

Фото:
Хоккеисты нижегородского "Торпедо" завершили 2025 год на минорной ноте, потерпев третье поражение подряд. В Ярославле команда уступила "Локомотиву" с минимальным счетом 0:1.
Два стартовых периода прошли без заброшенных шайб. В первом отрезке встречи нижегородцы трижды оставались в меньшинстве, но сумели отстоять свои ворота.
Развязка наступила в середине третьего периода. После затяжного давления "Локомотива" нападающий хозяев Максим Берёзкин сумел протолкнуть шайбу в ворота Дениса Костина. Этот гол стал 39-м броском в створ, с которым столкнулся вратарь "Торпедо" за матч.
Нижегородцы не смогли ничем ответить. Подопечные Алексея Исакова не забивают уже второй матч кряду.
По итогам календарного 2025 года "Торпедо" набрало 50 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
Свою первую игру в новом году нижегородцы проведут дома: 4 января команда примет московский "Спартак", а 6 января — казахстанский "Барыс".
Между последними домашними матчами корреспондент НИА "Нижний Новгород" поговорила с нападающим "Торпедо" Сергеем Гончаруком о результатах первой половины сезона, атмосфере в команде и настрое на грядущие игры.
