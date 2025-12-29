Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
ЦУРС запустил сайт с календарем матчей и новостями нижегородских клубов

Фото: АНО "ЦУРС"

АНО "Центр управления и развития спорта Нижегородской области" представила собственный сайт (https://nn-sport.ru).

На одной платформе собраны все главные спортивные клубы региона: хоккейного клуба "Торпедо", футбольного клуба "Пари НН", баскетбольного клуба "Пари НН", мини-футбольного клуба "Торпедо", волейбольного клуба "Горький", футбольного клуба "Химик" и хоккейного клуба "Старт".

Одной из главных фишек портала стал общий календарь матчей всех команд. Пользователи могут выбрать только те клубы, за которыми следят, настроить нужные даты и получать всю информацию о предстоящих играх в одном месте.

Понравившиеся матчи можно добавить в личный календарь на телефоне или компьютере, а также скачать весь график игр в виде одного документа.

Кроме расписания, на сайте публикуются свежие новости о командах и рассказывается о проектах, которые ЦУРС реализует вместе с клубами.

Ранее сообщалось, что Олег Дерипаска стал новым президентом Федерации хоккея с мячом России. 

