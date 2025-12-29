Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
29 декабря 2025 14:10Нападающий Сергей Гончарук рассказал о работе с тремя тренерами "Торпедо"
29 декабря 2025 13:26Сергей Гончарук рассказал, будет ли продлевать контракт с "Торпедо"
29 декабря 2025 12:24Более 115 тысяч "Карт жителя Нижегородской области" было оформлено в 2025 году
29 декабря 2025 12:13Сергей Гончарук: "Мне есть куда расти"
28 декабря 2025 16:51"Торпедо" всухую проиграло на выезде "Нефтехимику" со счётом 0:5
26 декабря 2025 17:51"Торпедо-Горький" подписал контракт с нападающим Донатом Стальновым
26 декабря 2025 14:17Миллиардер Олег Дерипаска возглавил Федерацию хоккея с мячом России
26 декабря 2025 07:00"Торпедо-Горький" вырвал победу у "Южного Урала" в последнем матче года
25 декабря 2025 22:15"Торпедо" уступило ЦСКА в овертайме и прервало победную серию
25 декабря 2025 20:11Нижегородская "Чайка" всухую уступила "Омским Ястребам" с разгромным счетом
Спорт

Нападающий Сергей Гончарук рассказал о работе с тремя тренерами "Торпедо"

29 декабря 2025 14:10 Спорт
Нападающий Сергей Гончарук рассказал о работе с тремя тренерами Торпедо

Фото: ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Нападающий нижегородского "Торпедо" Сергей Гончарук проводит в клубе уже седьмой сезон. За эти годы он застал трех главных тренеров: Дэвида Немировски, Игоря Ларионова и Алексея Исакова. В интервью НИА "Нижний Новгород" хоккеист рассказал об опыте работы с каждым из них.

Напомним, нападающий дебютировал в КХЛ в сезоне-2019/20. На данный момент на его счету 357 матчей и 133 очка (80+53).

"Наверное, я от каждого что-то взял, потому что при каждом тренере у меня было становление, я рос. При Дэвиде я был молодой и неплохо выступал, но мне не находилось места в составе исключительно из-за того, что команда была очень взрослая, у ребят другие контракты были. Думаю, он мне хотел давать больше играть, но были ребята постарше и поопытнее, поэтому я проводил мало времени на льду, либо был тринадцатым нападающим", — рассказал Гончарук

Он отметил, что именно в тот период ему удалось вырасти психологически. Кроме того, стиль работы Немировски, основанный на североамериканском подходе, стал для него новым опытом: "Я с детства работаю с русскими тренерами, у всех подход советский, и это было немного ново для меня".

С 2022 по 2025 годы "Торпедо" возглавлял Игорь Ларионов. Наиболее успешным сезоном для клуба стал 2022/2023, когда в тренерский штаб входил нынешний тренер "Северстали" Андрей Козырев.

"Игорь Николаевич нам привил игру с шайбой. Он и Андрей Леонидович Козырев показали чуть-чуть другой хоккей. Возможно, и менталитет хоккейный поменялся чуть-чуть, я стал все равно постарше, где-то поспокойнее, какие-то неудачи переносить по-другому стал", — отметил Сергей.

С приходом Алексея Исакова, по словам Гончарука, команда стала действовать более собранно и осмысленно: "Алексей Геннадьевич, на данный момент, улучшил дисциплину, структуру, гибкость во время игры, систему, которая позволяет команде хорошо играть и добиваться побед, как это нужно делать правильно в играх, в плей-офф", — подчеркнул нападающий.

Тем не менее, команда продолжает работу и планирует улучшать результативность. Сейчас "Торпедо" находится на 5-й строчке Западной конференции с 50 очками.

"Тренерский штаб в этом сезоне у нас шикарный, я бы сказал. Мы их слышим, понимаем, у нас хорошие рабочие отношения. Мы не пользуемся какой-то их добротой, а выходим, стараемся биться за них, ложиться под шайбу и делать все, чтобы команда выиграла", — резюмировал форвард.

Кроме того, Гончарук прокомментировал своё будущее в "Торпедо".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
29 декабря 2025 12:13Сергей Гончарук: "Мне есть куда расти"
28 декабря 2025 16:51"Торпедо" всухую проиграло на выезде "Нефтехимику" со счётом 0:5
17 декабря 2025 14:40Новая Ледовая арена на Стрелке будет сдана в начале 2026 года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных