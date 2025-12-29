Нападающий Сергей Гончарук рассказал о работе с тремя тренерами "Торпедо" Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Нападающий нижегородского "Торпедо" Сергей Гончарук проводит в клубе уже седьмой сезон. За эти годы он застал трех главных тренеров: Дэвида Немировски, Игоря Ларионова и Алексея Исакова. В интервью НИА "Нижний Новгород" хоккеист рассказал об опыте работы с каждым из них.

Напомним, нападающий дебютировал в КХЛ в сезоне-2019/20. На данный момент на его счету 357 матчей и 133 очка (80+53).

"Наверное, я от каждого что-то взял, потому что при каждом тренере у меня было становление, я рос. При Дэвиде я был молодой и неплохо выступал, но мне не находилось места в составе исключительно из-за того, что команда была очень взрослая, у ребят другие контракты были. Думаю, он мне хотел давать больше играть, но были ребята постарше и поопытнее, поэтому я проводил мало времени на льду, либо был тринадцатым нападающим", — рассказал Гончарук

Он отметил, что именно в тот период ему удалось вырасти психологически. Кроме того, стиль работы Немировски, основанный на североамериканском подходе, стал для него новым опытом: "Я с детства работаю с русскими тренерами, у всех подход советский, и это было немного ново для меня".

С 2022 по 2025 годы "Торпедо" возглавлял Игорь Ларионов. Наиболее успешным сезоном для клуба стал 2022/2023, когда в тренерский штаб входил нынешний тренер "Северстали" Андрей Козырев.

"Игорь Николаевич нам привил игру с шайбой. Он и Андрей Леонидович Козырев показали чуть-чуть другой хоккей. Возможно, и менталитет хоккейный поменялся чуть-чуть, я стал все равно постарше, где-то поспокойнее, какие-то неудачи переносить по-другому стал", — отметил Сергей.

С приходом Алексея Исакова, по словам Гончарука, команда стала действовать более собранно и осмысленно: "Алексей Геннадьевич, на данный момент, улучшил дисциплину, структуру, гибкость во время игры, систему, которая позволяет команде хорошо играть и добиваться побед, как это нужно делать правильно в играх, в плей-офф", — подчеркнул нападающий.

Тем не менее, команда продолжает работу и планирует улучшать результативность. Сейчас "Торпедо" находится на 5-й строчке Западной конференции с 50 очками.

"Тренерский штаб в этом сезоне у нас шикарный, я бы сказал. Мы их слышим, понимаем, у нас хорошие рабочие отношения. Мы не пользуемся какой-то их добротой, а выходим, стараемся биться за них, ложиться под шайбу и делать все, чтобы команда выиграла", — резюмировал форвард.

Кроме того, Гончарук прокомментировал своё будущее в "Торпедо".