Более 115 тысяч "Карт жителя Нижегородской области" было оформлено в 2025 году

Более 115 тысяч человек оформили «Карту жителя Нижегородской области» в 2025 году. Всего за время существования проекта к нему присоединилось около 300 тысяч нижегородцев.

В уходящем году «Карта жителя» расширила свою экосистему и прошла интеграцию со многими региональными ресурсами. Так, на портале карты появился сервис «Мой спорт», позволяющий использовать карту в качестве пропуска в спортучреждения региона, которые входят в число партнеров программы. С помощью сервиса, например, можно оформить абонемент ФОКа или другого спортивного заведения.

Также в 2025 году на портале «Карты жителя» появился раздел, где пользователь может найти действующие точки бесплатного Wi-Fi.

«За последний год проект значительно шагнул вперед, сделав карту доступной для жителей малых населенных пунктов, которые теперь могут оформить ее в любом отделении МФЦ. Такой инструмент, который упрощает взаимодействие жителей, бизнеса и государства, очень важен для региона, если тот стремится быть комфортным для жизни», – отметил директор нижегородского Центра координации проектов цифровой экономики Виталий Климашов.

Помимо прочего, с 2025 года появилась возможность оформить «Карты жителя» для школьников и студентов в онлайн-формате. Дополнительно в приложении «Карты жителя» появился «Кабинет родителя», где отображается информация о времени посещения школы ребенком и данные о питании в школе.

В феврале 2025 года на портале карты был запущен сервис «Поиск пропавших животных» с искусственным интеллектом, который поможет найти хозяев потерянных домашних кошек и собак. В ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР-2025») сервис был представлен заместителю председателя Правительства РФ – руководителю аппарата Правительства РФ Дмитрию Григоренко. Проект также стал победителем всероссийского конкурса «Проф-IT.2025» в номинации «Искусственный интеллект в государственном управлении».

Кроме того, в 2025 году к проекту присоединилось более 50 новых партнеров, среди которых – банки, аптеки, аквапарк и другие компании. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к проекту среди представителей бизнеса региона. Расширение партнерской базы позволяет нижегородцам получать дополнительные скидки и специальные условия при использовании карты.

Напомним, что развитие госпорталов с использованием технологий искусственного интеллекта отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина.