Сергей Гончарук рассказал, будет ли продлевать контракт с "Торпедо" Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Нападающий нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Сергей Гончарук прокомментировал своё будущее в клубе. В интервью НИА "Нижний Новгород" он поделился своими мыслями о возможном продлении контракта.

Напомним, действующее соглашение форварда с "Торпедо" рассчитано до 31 мая 2026 года, и пока он не спешит обсуждать дальнейшие шаги.

"Я в течение сезона не думаю об этом. У меня есть контракт до 31 мая, и у меня задача приносить пользу команде. Конечно, под пользой команде подразумеваются и личные достижения, как голы, передачи и все остальное. Если ты будешь стараться работать на команду, то и команда будет работать на тебя, ты будешь забивать и отдавать. А когда думаешь только о себе, то к хорошему это обычно не приводит", — отметил Гончарук.

При этом хоккеист не исключает продления контракта с клубом и готов остаться в Нижнем Новгороде.

"Почему нет? У меня здесь образовалась семья. Я очень люблю этот клуб, этих людей, которые приходят и болеют за нас. Клуб много для меня сделал, я тоже стараюсь для него сделать как можно больше. В идеале - привезти кубок сюда. И город, и руководство, и все люди, которые причастны к хоккею, заслужили этот кубок уже давным-давно. Будем стараться сделать все, чтобы он здесь оказался. И я хочу присутствовать здесь, вместе с этой командой, когда это случится", — добавил он.

Ранее сообщалось, что подопечные Алексея Исакова всухую проиграли "Нефтехимику" с разгромным счетом.