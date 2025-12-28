"Торпедо" всухую проиграло на выезде "Нефтехимику" со счётом 0:5 Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

28 декабря нижегородское "Торпедо" во второй раз за две недели встретилось с нижнекамским "Нефтехимиком". И если на домашней арене 16 декабря бело-синие выиграли со счётом 5:2, то в гостях игра сложилась не в их пользу.

Первый период оказался безголевым, несмотря на высокие скорости и массу опасных моментов: голкиперы Иван Кульбаков и Филипп Долганов показывали всё своё мастерство, защищая ворота.

Во втором периоде доминировали гости, но хозяева реализовали большинство и открыли счёт, а затем в меньшинстве удвоили преимущество. В третьем периоде нижнекамцы продолжили атаковать торпедовские ворота и смогли забросить ещё одну шайбу.

После ошибки соперника и удаления тренерский штаб нижегородцев снял вратаря, и игра продолжилась в формате 6 на 4. Но Филипп Долганов уверенно стоял на последнем рубеже "Нефтехимика" и не позволил "распечатать" свои ворота в меньшинстве. А вот после выхода пятого полевого "волки" поразили пустые ворота "Торпедо", увеличив счёт до 4:0.

"Автозаводцам" так и не удалось забить гол престижа, а вот подопечные Игоря Гришина подарили своим болельщикам настоящий праздник, под финал матча забросив и пятую безответную шайбу.

Статистика матча была равной: соперники нанесли по 36 бросков в створ и выиграв по 25 вбрасываний. Но "Нефтехимик" заблокировал вдвое больше бросков - 26 против 14.

После этого матча команды Алексея Исакова и Игоря Гришина остаются на 5 местах турнирных таблиц своих конференций: у "Торпедо" 50 очков после 39 игр, у "Нефтехимика" - 43 очка по итогам 41 игры.

30 декабря нижегородцев ждёт заключительный матч этого года - он пройдёт на выезде в Ярославле с "Локомотивом".