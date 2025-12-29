Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Спорт

Гончарук о работе с Исаковым: "Алексей Геннадьевич может дать люлей"

29 декабря 2025 19:41
Гончарук о работе с Исаковым: Алексей Геннадьевич может дать люлей

Фото: ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Нападающий нижегородского "Торпедо" Сергей Гончарук в интервью НИА "Нижний Новгород" поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Алексеем Исаковым по итогам первой половины сезона.

Напомним, Алексей Исаков возглавил нижегородскую команду после успешного сезона с фарм-клубом "Торпедо-Горький", который под его руководством выиграл Кубок Чемпиона России в ВХЛ.  Ранее, в сезоне 2023/2024, Исаков тренировал "Чайку", с которой завоевал бронзу молодежного чемпионата. 

По словам нападающего, он регулярно следил за матчами "Торпедо-Горький" и часто присутствовал на тренировках, а потому предполагал, что Исаков может занять этот пост.

"Мне было очень интересно поработать с ним, потому что мне очень нравится система игры, которую он прививает. И человеческий фактор тоже играет очень большую роль! Я в глубине души об этом думал и хотел, поэтому, когда официально объявили, я был очень рад, что Алексей Геннадьевич тоже сделал шажок вверх в своей тренерской карьере. Он этого заслужил!" — рассказал Сергей.

Оценивая работу тренера спустя почти полгода, форвард подчеркнул, что у каждого наставника свой характер, и Исаков по-разному доносит свои требования до хоккеистов.

"Алексей Геннадьевич может донести до тебя как спокойно, так и дать немножечко люлей (улыбается. — Прим. ред.). Но так и должно быть в хоккее. Даже у взрослых опытных хоккеистов есть такое, что они обижаются и не могут найти общий язык с тренером. А когда Алексей Геннадьевич тебя ругает, ты понимаешь, что это по делу, и не держишь обиду", — отметил Гончарук.

Он признался, что впервые ощущает такую гармонию внутри команды и взаимопонимание с тренерским штабом.

"В этом сезоне у нас классный коллектив, классная мужская команда. Каждый день мы понемногу учимся чему-то новому, начинаем лучше понимать друг друга, и именно это приносит те результаты, которые мы хотели видеть", — подчеркнул нападающий.

Ранее гендиректор "Торпедо" заявил, что контракт со специалистом еще на один сезон автоматически продлят, если команда войдет в топ-4 Западной конференции по итогам регулярки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

