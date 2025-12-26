Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Спорт

"Торпедо-Горький" подписал контракт с нападающим Донатом Стальновым

26 декабря 2025 17:51 Спорт
"Торпедо-Горький" подписал контракт с нападающим Донатом Стальновым

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккейный клуб "Торпедо-Горький" заключил полноценное соглашение с нападающим Донатом Стальновым. Стороны подписали односторонний контракт до завершения сезона 2025/2026.

Ранее 26-летний форвард находился в команде на пробном периоде. За две недели он принял участие в шести матчах, отметился одной результативной передачей, а его показатель полезности составил "-2".

Донат Стальнов хорошо знаком нижегородским болельщикам. В период с 2018 по 2020 год он выступал за команды системы "Торпедо" на всех уровнях российского хоккея. Тогда он провёл 60 игр за "Чайку", 37 матчей за "Торпедо-Горький", а также 12 — за основную команду.

После ухода из Нижнего Новгорода Стальнов продолжил карьеру в ВХЛ, где защищал цвета "Дизеля", "Рубина", "Химика" и "Нефтяника". Также он играл в КХЛ за "Сочи" и "Ладу".

Накануне "Торпедо-Горький" одержал победу в последнем матче года и поднялся на 14-е месте в таблице чемпионата.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

