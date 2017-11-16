Нижегородский ХК "Торпедо" выиграл у тольяттинской "Лады" в матче 18 ноября Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" выиграл у тольяттинской "Лады" в матче 18 ноября. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, нижегородцы победили со счетом со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Свой следующий домашний матч "Торпедо" проведет 20 ноября. Соперником команды станет магнитогорский "Металлург".

"Накануне матча с "Ладой" было несколько серьезных разговоров. Сначала ребята поговорили между собой, а затем был диалог с тренерским штабом. Мы понимали, что больше не имели права проигрывать. Поэтому на следующий поединок вышли максимально сконцентрированными, заряженными на борьбу. Мы бились друг за друга, выстояли в меньшинстве, смогли сыграть агрессивно и довели дело до победы", - отметил капитан команды "Торпедо" Геннадий Столяров.