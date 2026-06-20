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Спорт

Легкоатлетический пробег пройдет в рамках фестиваля «Золотая Хохлома» в Семенове

20 июня 2026 14:24 Спорт
Легкоатлетический пробег пройдет в рамках фестиваля «Золотая Хохлома» в Семенове

Легкоатлетический пробег пройдет в рамках XXII международного фестиваля народных художественных промыслов «Золотая Хохлома» (0+) в Семеновском муниципальном округе 21 июня.

В спортивном мероприятии могут принять участие все желающие, у кого есть медицинский допуск. Для легкоатлетов будут организованы дистанции протяженностью 2, 5, 10 и 21,1 километр.

Самые маленькие участники мероприятия в возрасте до 13 лет пробегут 2 км. Для подростков 14−15 лет предусмотрена 5-километровая дистанция. Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет могут выбрать любую дистанцию от 5 до 21,1 км.

Участники на дистанциях 10 и 21,1 км стартуют с площади Ленина города Семенов в 12:00. Легкоатлеты, которые пробегут 2 и 5 км, — в 12:05.

Лимит прохождения полумарафонской дистанции 21,1 км — три часа с момента закрытия старта.

Каждый участник мероприятия будет награжден памятной медалью, украшенной хохломской росписью. Победители и призеры получат в качестве награды изделия народных художественных промыслов.

Регистрация пройдет в день соревнований с 9:00 до 11:30 в кинотеатре «Заря» по адресу: город Семенов, ул. 1 Мая, дом 3.

О подробностях мероприятия можно узнать по телефону: +7 (831) 625-77-38 или по электронной почте: zwetoczek@list.ru с пометкой «Хохлома 2026».

В 2026 году фестиваль народных художественных промыслов «Золотая Хохлома» проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», который реализуется в стране по инициативе президента России Владимира Путина.

Проведение фестиваля «Золотая Хохлома» приурочено к празднованию Дня народных художественных промыслов, который был установлен в стране в 2022 году по указу президента России Владимира Путина.

Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство» — преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его реализация нацелена на развитие туристской инфраструктуры, производство отечественной продукции для индустрии, подготовку кадров для отрасли.

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Теги:
забег Семенов
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