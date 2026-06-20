Проект ФОКа на Родионова вновь получил положительное заключение госэкспертизы Спорт

Фото: СЗ НО Дирекция по строительству

Повторный проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Родионова в Нижнем Новгороде успешно прошел государственную экспертизу. Соответствующая информация была опубликована в системе ГИС ЕГРЗ 19 июня 2026 года.

Проектную документацию и результаты инженерных изысканий проверяло ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». По итогам рассмотрения ведомство выдало положительное заключение.

Заказчиком работ выступает ООО «Вторая нижегородская инфраструктура спорта». Подготовкой проекта занималось АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству».

Это уже не первая экспертиза проекта ФОКа на улице Родионова. Предыдущую проверку документация прошла в мае 2025 года и также получила положительное заключение. Тогда разработкой проекта занимались ООО «Инженерные системы и сети» и ООО «Нижегородсантехпроект».

Повторное прохождение государственной экспертизы требуется в случаях, когда в проект вносятся изменения или корректируется его стоимость.

Напомним, ФОК возводят на месте недостроенного комплекса, строительство которого компания «Регион-НН» начала еще в 2014 году. Из-за финансовых трудностей концессионера проект был приостановлен, а объект перешел на баланс Нижегородской области. В октябре 2025 года строительство возобновилось, реализация проекта составит 1,3 млрд рублей. Источника финансирования три: федеральный и областной бюджет, а также средства инвестора.

В мае 2026 года сообщалось, что стартовал нулевой цикл строительства ФОКа на Родионова.