«Бывают взлеты и падения»: Кабайло высказался о ситуации в нижегородском спорте

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Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло прокомментировал обеспокоенность жителей результатами региональных команд и закрытием ряда клубов. По его словам, говорить о «смерти» спорта в области оснований нет.
Поводом для ответа стало обращение пользователя в VK, который резко высказался о положении дел. Он выразил недовольство итогами сезона для нижегородских клубов и напомнил о закрытии БК «Пари НН».
«Весь спорт умирает в городе. Сначала ФК „Пари НН“ вылетел в лучшую лигу мира. Потом баскетбольный клуб приостановил свое существование», — написал Александр К.
Также автор сообщения задался вопросом, не окажется ли следующим под угрозой хоккейный клуб «Торпедо».
Дмитрий Кабайло в ответ подчеркнул, что подобные колебания результатов абсолютно типичны для большого спорта.
«Все команды проживают разные периоды — бывают взлеты и падания. Конечно, хотелось бы, чтобы все наши клубы играли в высших дивизионах и показывали максимальный результат. Но это спорт и это нормально», — заявил министр.
Напомним, в мае правление ХК «Торпедо» приняло решение о закрытии фарм-клуба «Торпедо-Горький» по финансовым причинам. Годом ранее прекратила существование и женская хоккейная команда.
Кроме того, недавно был закрыт БК «Пари НН». Решение приняли клуб и региональные власти после анализа финансовой ситуации. Как пояснял Кабайло, трудности затронули не только сам клуб, но и его партнеров, а также потенциальных спонсоров. При этом молодежная команда сохранит участие в Единой молодежной лиге ВТБ, а в будущем не исключается возможность возвращения «Пари НН» в Единую лигу ВТБ.
В то же время остается неопределенной ситуация с участием ХК «Старт» в чемпионате России. Первый вице-президент Федерации хоккея с мячом России Евгений Иванушкин сообщил о существующих финансовых проблемах команды.
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