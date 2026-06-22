Нижегородцам рассказали, где купить билеты на матч за Суперкубок Спорт

Фото: Максим Герасимов

Продажу билетов на Суперкубок в Нижнем Новгороде пока не открыли. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Напомним, игра между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» пройдет 18 июля на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Однако на данный момент приобрести билеты невозможно.

В ведомстве подчеркнули, что дату старта билетной программы объявит Российский футбольный союз на официальном сайте турнира — supercup.rfs.ru. Купить билеты можно будет только на этом ресурсе.

Администрация «Совкомбанк Арены» не осуществляет и не планирует осуществлять продажу билетов на матч.

Жителей просят не доверять предложениям о покупке на сторонних площадках.

Напомним, слухи о том, что Нижний Новгород примет Суперкубок, появились в начале июня. По данным инсайдеров, рассматривались и другие города, в том числе столица Татарстана, однако выбор сделали в пользу Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что для футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» прошедший сезон сложился непросто. Команда начала чемпионат с новым главным тренером — белорусским специалистом Алексеем Шпилевским, ранее работавшим с «Арисом» и «Кайратом». Однако за три тура до конца первенства клуб с ним расстался.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Гаранин, но изменить турнирное положение не удалось. По итогам сезона «Пари НН» занял 15-е место и покинул Российскую премьер-лигу. В следующем чемпионате команда сыграет в Первой лиге под руководством Гаранина.

Как сложился сезон для других спортивных клубов Нижнего Новгорода можно прочитать по ссылке.