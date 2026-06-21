Робот‑корреспондент НОИЦ встретил участников культурного забега РУТС

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21 июня Нижегородский областной информационный центр (НОИЦ) стал одной из площадок культурного забега РУТС (16+) в Нижнем Новгороде. Для медиахолдинга это первый опыт участия в проекте такого формата: ранее в истории РУТС в маршрут не включали локации, где можно подробно познакомиться с работой региональных СМИ.
В рамках программы для участников организовали экскурсию по НОИЦ. Бегуны посетили редакцию медиагруппы, а также побывали в архиве, где хранится 109-летняя история изданий. Гостям представили оригинальные выпуски разных лет.
Участников встречал робот‑корреспондент Виктор Медиа. Он общался с посетителями, шутил и рассказывал об истории медиацентра. Во время забега робот провел прямую трансляцию в социальной сети.
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