Капитан Владимир Ткачёв остается в «Торпедо» ещё на два сезона Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское «Торпедо» договорилось о продолжении сотрудничества с капитаном команды Владимиром Ткачевым. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года.



Напомним, что 32-лентий нападающий перебрался в стан «автозаводцев» в прошлом сезоне из новосибирской «Сибири». В обратном направлении тогда последовали нападающие Михаил Абрамов и Антон Косолапов, а также клуб получил денежную компенсацию.



Ткачев быстро закрепился в составе и стал одним из ключевых игроков команды, а затем получил капитанскую нашивку. В регулярном чемпионате КХЛ он набрал 24 очка в 37 матчах. В плей-офф Кубка Гагарина добавил еще 6 результативных баллов в 10 встречах.



За карьеру в КХЛ Ткачев провел 843 матча и набрал 424 очка. В его активе победа в Кубке Гагарина, два серебра чемпионата КХЛ, участие в Матчах звезд, серебряная медаль Олимпийских игр и бронза чемпионата мира

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что переход Ткачёва осенью прошлого года стал одной из самых громких сделок сезона.

«В его лице мы приобрели не только хоккеиста высокого уровня, профессионала, но и капитана, который способен вести команду за собой, быть примером для нашей молодежи. Искренне рады, что Владимир с нами еще минимум на два сезона. Технологии пока не позволяют нам его клонировать, поэтому мы сделали максимально возможное — продлили с ним контракт», — добавил Забуга.

Ранее нижегородский клуб заключил новое двухлетнее соглашение с нападающим Владиславом Фирстовым.