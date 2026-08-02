Психолог объяснила, как вопрос о выборе между родителями травмирует ребенка Общество

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Вопрос о том, кого ребенок любит больше — маму или папу, может нанести серьезный вред его психике. Об этом рассказала клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова в беседе с «Абзацем».

По ее словам, такой вопрос на первый взгляд кажется безобидным. Взрослые, задавая его, рассчитывают услышать приятный ответ. Однако для самого ребенка ситуация выглядит иначе.

«Дело в том, что малыши любят маму и папу по-разному, но одинаково сильно. Им не хочется выбирать одного родителя ценой другого. Когда взрослые просят сделать такой выбор, ребенок оказывается в эмоциональной ловушке. По сути, ему предлагают решить задачу, у которой нет правильного ответа», — предупредила Денисова-Мельникова.

Психолог отметила, что в такие моменты ребенок начинает испытывать тревогу, опасаясь обидеть или разочаровать кого‑то из родителей. По ее словам, если подобные вопросы звучат регулярно, это может привести к формированию устойчивых внутренних переживаний и психологических трудностей.

Специалист пояснила, что у ребенка может возникнуть ощущение, будто любовь нужно заслуживать и будто за проявление чувств приходится расплачиваться виной. В дальнейшем он рискует привыкнуть подстраиваться под ожидания окружающих, бояться кого‑то расстроить и испытывать внутренний конфликт всякий раз, когда выражает привязанность к одному из родителей. Денисова‑Мельникова подчеркнула, что ребенок не должен оказываться перед выбором между мамой и папой — ему важно быть уверенным в своем праве любить обоих.

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