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Общество

Перечень опасных инвазивных растений утвердили в Нижегородской области

02 августа 2026 12:09 Общество
Перечень опасных инвазивных растений утвердили в Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области утвердило перечни опасных инвазивных растений на территории региона. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Речь идет о растениях, которые не относятся к карантинным объектам и сорным, однако подлежат выявлению, предотвращению распространения и уничтожению.

Утверждены два списка — для особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения и для остальной территории области. В оба перечня включен только один вид — борщевик Сосновского.

Отметим, что формирование перечня было закреплено региональным законом о борьбе с борщевиком, который приняли в феврале. Он предусматривает ответственность за непринятие мер — штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до 700 тысяч рублей для юридических лиц. Федеральный закон, вводящий санкции за борщевик и другие инвазивные растения, вступил в силу с 1 марта.

Редакция НИА «Нижний Новгород» выяснила, что штрафы в регионе пока не выписывались, поскольку перечень не был утвержден.

Также ранее сообщалось, что в Нижегородской области запущен пилотный проект по использованию искусственного интеллекта для выявления борщевика Сосновского.

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Теги:
Борщевик Растения
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