Ушастые совы помогают сократить численность грызунов в Нижегородском кремле Общество

Фото: правительство Нижегородской области, архив

Семейство ушастых сов обосновалось в Еловом сквере на территории Нижегородского кремля этой весной. Как сообщили порталу «Живем в Нижнем» в управлении делами регионального правительства, птицы помогают регулировать численность мышевидных грызунов.

Совы заняли старое гнездо серой вороны. Сейчас большинство птенцов уже оперилось, разлетелось по кремлю и самостоятельно охотится на грызунов.

Один из совят пострадал во время атак серых ворон: ему повредили маховые перья, из‑за чего он лишился возможности летать. Птицу отправили на реабилитацию.



В управделами отметили, что кремлевские мышевидные грызуны — рыжие полевки, заметно расплодились в этом году и наносят ущерб цветникам. Они являются неплохой кормовой базой для птиц.

«Есть надежда, что подросшие совята приведут численность распоясавшихся цветниковых вредителей к приемлемым показателям», — отметили в управлении.

Ранее сообщалось, что сотрудники нижегородского правительства спасли сову со сломанным крылом.