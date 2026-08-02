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Общество

Ушастые совы помогают сократить численность грызунов в Нижегородском кремле

02 августа 2026 13:16 Общество
Ушастые совы помогают сократить численность грызунов в Нижегородском кремле

Фото: правительство Нижегородской области, архив

Семейство ушастых сов обосновалось в Еловом сквере на территории Нижегородского кремля этой весной. Как сообщили порталу «Живем в Нижнем» в управлении делами регионального правительства, птицы помогают регулировать численность мышевидных грызунов.

Совы заняли старое гнездо серой вороны. Сейчас большинство птенцов уже оперилось, разлетелось по кремлю и самостоятельно охотится на грызунов.
Один из совят пострадал во время атак серых ворон: ему повредили маховые перья, из‑за чего он лишился возможности летать. Птицу отправили на реабилитацию.

В управделами отметили, что кремлевские мышевидные грызуны — рыжие полевки, заметно расплодились в этом году и наносят ущерб цветникам. Они являются неплохой кормовой базой для птиц.

«Есть надежда, что подросшие совята приведут численность распоясавшихся цветниковых вредителей к приемлемым показателям», — отметили в управлении.

Ранее сообщалось, что сотрудники нижегородского правительства спасли сову со сломанным крылом.

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Теги:
Кремль Птицы
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