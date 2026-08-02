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Общество

Годовщину образования Воздушно-десантных войск отметили в Нижнем Новгороде

02 августа 2026 17:44 Общество
Годовщину образования Воздушно-десантных войск отметили в Нижнем Новгороде

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В парке Победы прошли торжества, посвящённые 96-й годовщине ВДВ. Мероприятие объединило разные поколения: ветеранов-десантников, действующих военнослужащих и тех, кто только мечтает о голубом берете.

Организаторами выступили Нижегородская областная общественная организация ветеранов «Никто, кроме нас!», Союз десантников Нижегородской области при поддержке ветеранских организаций и регионального отделения партии «Единая Россия».

«Для меня День ВДВ — особый праздник. Два года службы в спецназе Воздушно-десантных войск навсегда стали частью моей жизни. Именно там понимаешь настоящую цену товариществу, ответственности и готовности в любую минуту выполнить поставленную задачу. Эти качества объединяют десантников всех поколений. Сегодня мы с особым уважением говорим о тех, кто продолжает служить Родине, защищает ее интересы и остается верен главному десантному принципу -„Никто, кроме нас!“. Всем ветеранам и действующим военнослужащим ВДВ крепкого здоровья, сил и мирного неба над головой», — сказал депутат Государственной Думы РФ Артём Кавинов.

С утра в центре парка развернулись тематические площадки. Дом народного единства угощал всех настоящей солдатской кашей. На входе работала фотозона, где атмосферу праздника создавала ростовая кукла белого медведя в тельняшке.

Кульминацией торжеств стал митинг у монумента легендарному командующему Василию Маргелову. Участники почтили память десантников, погибших при исполнении воинского долга, и возложили цветы к памятнику.

«2 августа — особый день для всех, кто служил и служит в Воздушно-десантных войсках. Это день уважения к тем, кто защищал и сегодня защищает нашу страну, её безопасность и наших граждан. Девиз ВДВ — „Никто, кроме нас“ — не только о готовности первыми идти на выполнение самых сложных задач, но и о взаимной поддержке, доверии и ответственности друг за друга. Служба в зоне специальной военной операции позволила мне особенно остро почувствовать силу этих принципов. Мои братья-десантники поддерживали меня на передовой и продолжают поддерживать сейчас. Это настоящее воинское товарищество, которое с годами становится только крепче», — сказал участник СВО, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Дмитрий Грачев.

На главной сцене парка развернулась концертная программа с участием артистов патриотического жанра. Для зрителей также выступили юные спортсмены с показательными номерами, а любители активного отдыха могли посоревноваться в перетягивании каната и поднятии гирь.

«Этот день — не просто дань уважения истории. Это живая связь между поколениями защитников Отечества. Мы, ветераны ВДВ, видим, как сегодняшние десантники продолжают наши традиции, особенно в зоне специальной военной операции. Молодёжь должна знать, что такое настоящая мужская дружба, верность присяге и долгу. Ведь именно на таких примерах воспитывается характер и готовность встать на защиту Родины», — отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов.

Также во время праздника состоялась церемония приёма новых членов в Союз десантников России.

«Приём в Союз десантников России — это важное событие. Каждый новый человек приходит к нам уже со своей историей, с опытом службы в ВДВ. Вступая в организацию, он подтверждает, что разделяет наши ценности и готов беречь традиции. А значит — и передавать этот опыт дальше, молодёжи. Воспитывать новое поколение на примерах мужества и верности долгу — это наша общая задача, без которой традиции не сохранить», — подчеркнул председатель Нижегородского регионального отделения Российской общественной организации «Союз десантников России» Сергей Патлань.

Напомним, 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск — элиты Вооруженных сил страны. Отсчет их истории принято вести с 1930 года, когда на учениях Московского военного округа группа военнослужащих впервые десантировалась на парашютах для выполнения тактической задачи.

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Теги:
Военные Единая Россия Праздники
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