"Присвоение имени Назаровой цирку – это историческое событие для Нижнего Новгорода", - Михаил Багдасаров Культура и отдых

Михаил Багдасаров Фото: menswork

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Присвоение имени Назаровой цирку – это историческое событие для Нижнего Новгорода", - об этом дрессировщик, народный артист РФ, художественный руководитель Нижегородского цирка Михаил Багдасаров сообщил в рамках пресс-конференции 28 ноября 2017 года.



По его словам, это дело на протяжении многих лет с большим трудом продвигалось усилиями неравнодушных людей.



"Лично для меня – это большой праздник. Когда-то давно я заразил директора цирка Инну Ванькину своей идеей присвоить имя Маргариты Назаровой нижегородскому цирку, и мы вместе с ней начали бороться за это право. Было неожиданно много препятствий и бумажной волокиты, но мы успешно справились. Своей карьерой я сам обязан Маргарите Петровне (Назаровой, - прим. НИА "Нижний Новгород"), ведь именно она привела меня когда-то к хищникам, и после этого я 13 лет работал под ее руководством. Не будет преувеличением, если я скажу, что Назарова была действительно великой женщиной. Она всю жизнь отдала цирку и заслуживает, чтобы память о ней передавалась из поколения в поколение", - отметил Багдасаров.



"Цель этого действия в том, чтобы современные дети, которые сегодня приходят в цирк, обязательно спросили у своих родителей, кем она была и чем занималась, чтобы у молодого поколения возникало желание приобщиться к захватывающему миру цирка, сохранять его историю и традиции и, возможно, когда-нибудь превзойти легендарных дрессировщиков. Маргарита Петровна прожила сложную жизнь, ее дети и внуки продолжили ее дело и также являются артистами цирка. Нижний Новгород для Назаровой был особенным местом. Здесь она начинала репетировать свои номера, здесь жила в старости и похоронена тоже тут. Надеюсь, что с момента присвоения имени история нижегородского цирка будет еще более успешной и насыщенной событиями", - подвел итог дрессировщик.



Напомним, что руководство нижегородского цирка анонсировало установку памятника Маргарите Назаровой и её тигру.

Напомним также, что даты присвоения цирку имени несколько раз откладывались. В 2016 году ко дню рождения дрессировщицы на здании цирка появилась мемориальная доска. 3 декабря 2017 года состоится торжественная церемония, на которой будет объявлено о новом официальном имени цирка.