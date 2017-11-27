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Бизнес

Личный автомобиль жителя Дзержинска Нижегородской области арестован за долги за отопление и горячую воду

30 ноября 2017 18:02  [421] Бизнес

Личный автомобиль жителя Дзержинска Нижегородской области арестован за долги за отопление и горячую воду. Об этом пресс-служба Нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" сообщила 30 ноября 2017 года.

Согласно информации, Opel Calibra был арестован в ходе рейда, проведенного 29 ноября 2017 года Нижегородским филиалом ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" и ООО "Единый расчетно-кассовый центр" (ЕРКЦ) совместно со службой судебных приставов.

Арест на имущество должника – транспортное средство - наложен судебным приставом на основании ранее вынесенного судебного приказа о взыскании задолженности. Сумма задолженности за отопление и горячую воду хозяина автомобиля превышает 100 тысяч рублей. Автомобиль помещен на штрафную стоянку. В случае неоплаты в течение 10 дней должником суммы задолженности, указанной в судебном приказе, автомашина будет реализована через специализированную организацию.

Совместные рейды со службой судебных приставов по квартирам должников за отопление и горячую воду в Дзержинске и Кстове проводятся еженедельно. За период с января по октябрь 2017 года ЕРКЦ подал в суд более 7,5 тысячи исков о взыскании задолженности за отопление и горячую воду с жителей Дзержинска и Кстова. В 2017 году количество подаваемых исков увеличилось на 50% по сравнению с прошлым годом. Общая сумма долга за отопление и горячую воду жителей Дзержинска и Кстова по состоянию на
1 ноября 2017 года превысила 1,18 млрд рублей.

"Упрощенная система судопроизводства, при которой стороны, в том числе должник, в суд не вызываются, значительно ускоряет процесс вынесения судебных решений. Кроме этого сумма задолженности после взыскания через суд увеличивается на сумму судебных издержек и пени. Исполнительный документ сразу направляется в банки и отделы службы судебных приставов для принудительного исполнения. Каждый наш клиент знает о своем долге: достаточно внимательно посмотреть на квитанцию ЕРКЦ, где ежемесячно в графе "Общий долг справочно" указывается сумма задолженности", - отметил директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

В регионах присутствия ПАО "Т Плюс" имеются прецеденты, когда за долги арестовывают квартиру. Так, в г. Балаково Саратовской области, в связи с неисполнением решения суда о погашении задолженности жительницей города, служба судебных приставов наложила арест на ее квартиру и на нежилое помещение, также принадлежащее данной гражданке.

"Вовремя и в полном объеме оплачивать предоставленные жилищно-коммунальные услуги – обязанность клиента. Конечно, в жизни бывают разные ситуации, и со своей стороны мы готовы помочь урегулировать проблему с погашением задолженности в досудебном порядке. Однако нередки случаи, когда клиент обращается в компанию, чтобы заключить соглашение о реструктуризации уже после вынесения судебного решения, когда мы уже не можем ему помочь. Поэтому остается только настоятельно рекомендовать должникам не доводить ситуацию до суда", - отметил Бобров.

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