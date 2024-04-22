Нижегородский производитель горелок планирует на четверть увеличить производительность труда благодаря нацпроекту Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На нижегородском предприятии-производителе горелок ООО "Кальдера" подвели промежуточные итоги реализации проекта повышения эффективности, внедренного после обучения руководства компании по программе «Лидеры производительности» в рамках национального проекта "Производительность труда".

"Одна из ключевых составляющих успеха при внедрении инструментов повышения эффективности – заинтересованность руководителя в изменениях и грамотный выбор направления, по которому будет двигаться компания. Для обучения директоров компаний-участников нацпроекта "Производительность труда" инструментам эффективного управления уже на протяжении пяти лет в стране действует программа "Лидеры производительности", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

За это время обучение прошли 438 нижегородцев, которые начали внедрять на своих предприятиях разработанные с помощью экспертов проекты. В рамках программы "Лидеры производительности" руководителей компаний обучают комплексно оценивать предприятие с точки зрения его эффективности и находить точки роста для системного повышения производительности труда, внедрять изменения на предприятии, находить новые решения, ниши, продукты, услуги, драйверы роста.

"Проект улучшений на предприятии, разработанный участниками программы "Лидеры производительности" из ООО "Кальдера", вошел в тройку лучших по стране. C помощью инструментов программы "Лидеры производительности" компания планирует увеличить производительность труда на 25 процентов к концу 2025 года", – отметил Максим Черкасов.

Компания вошла в национальный проект "Производительность труда" в сентябре 2022 года. Во время работы на площадке компании эксперты Федерального центра компетенций помогли оптимизировать ручной труд, снизить излишние перемещения и переходы, сократить ожидание поставок. К моменту завершения проекта выработка на пилотном участке увеличилась на 37%, а время протекания процесса сократилось на 73%.

По словам директора ООО "Кальдера" Александра Штоды, обучение по программе "Лидеры производительности" помогло разработать план мероприятий по решению проблем, связанных с коммерческими, производственными и кадровым драйверами.

"Работа в команде программы помогла со всех сторон оценить работу нашей компании и разработать улучшения, необходимые для роста производительности. В ходе обучения мы выявили ряд проблем, среди которых - отсутствие единой системы планирования, длительный подбор и текучесть кадров. С помощью экспертов мы выработали необходимые решения. В настоящее время продолжаем работу по автоматизации бизнес-процессов, занимаемся обучением персонала, переходим со стапельной на конвейерную сборку нашей продукции", - рассказал директор Александр Штода.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день бережливые технологии в рамках нацпроекта в регионе внедряют 260 компаний.

Национальный проект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний.

На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.