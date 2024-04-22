Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
Ход строительства дороги у ЖК "Новая Кузнечиха"
Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
02 мая 2024 19:03  [111] Нижегородский производитель горелок планирует на четверть увеличить производительность труда благодаря нацпроекту
02 мая 2024 16:59  [164] Нижегородские компании примут участие в бизнес-миссии с иностранными предприятиями
02 мая 2024 15:47  [163] Поволжье стало лидером по количеству DDoS-атак в первом квартале 2024 года
01 мая 2024 16:20  [475] Путин наградил предприятие в Кулебаках почётным знаком "За успехи в труде"
29 апреля 2024 11:42  [590] Нижегородские инноваторы могут получить до 1 млн рублей в виде грантовой поддержки проектов
27 апреля 2024 14:28  [797] Нижегородская область вошла в ТОП-3 по числу социальных предпринимателей
27 апреля 2024 12:43  [583] "ТНС энерго НН" информирует о графике работы в праздничные дни
27 апреля 2024 12:30  [588] "ТНС энерго НН": опубликован список крупнейших должников среди управляющих компаний региона
26 апреля 2024 16:22  [489] Росбанк представил функцию распознавания документов для корпоративных клиентов
26 апреля 2024 14:08  [552] Более 130 нижегородских компаний приняли участие в Дне поставщика для судостроительной отрасли
Бизнес

Нижегородский производитель горелок планирует на четверть увеличить производительность труда благодаря нацпроекту

02 мая 2024 19:03  [111] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На нижегородском предприятии-производителе горелок ООО "Кальдера" подвели промежуточные итоги реализации проекта повышения эффективности, внедренного после обучения руководства компании по программе «Лидеры производительности» в рамках национального проекта "Производительность труда".

"Одна из ключевых составляющих успеха при внедрении инструментов повышения эффективности – заинтересованность руководителя в изменениях и грамотный выбор направления, по которому будет двигаться компания. Для обучения директоров компаний-участников нацпроекта "Производительность труда" инструментам эффективного управления уже на протяжении пяти лет в стране действует программа "Лидеры производительности", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

За это время обучение прошли 438 нижегородцев, которые начали внедрять на своих предприятиях разработанные с помощью экспертов проекты. В рамках программы "Лидеры производительности" руководителей компаний обучают комплексно оценивать предприятие с точки зрения его эффективности и находить точки роста для системного повышения производительности труда, внедрять изменения на предприятии, находить новые решения, ниши, продукты, услуги, драйверы роста.

"Проект улучшений на предприятии, разработанный участниками программы "Лидеры производительности" из ООО "Кальдера", вошел в тройку лучших по стране. C помощью инструментов программы "Лидеры производительности" компания планирует увеличить производительность труда на 25 процентов к концу 2025 года", – отметил Максим Черкасов.

Компания вошла в национальный проект "Производительность труда" в сентябре 2022 года. Во время работы на площадке компании эксперты Федерального центра компетенций помогли оптимизировать ручной труд, снизить излишние перемещения и переходы, сократить ожидание поставок. К моменту завершения проекта выработка на пилотном участке увеличилась на 37%, а время протекания процесса сократилось на 73%.

По словам директора ООО "Кальдера" Александра Штоды, обучение по программе "Лидеры производительности" помогло разработать план мероприятий по решению проблем, связанных с коммерческими, производственными и кадровым драйверами.

"Работа в команде программы помогла со всех сторон оценить работу нашей компании и разработать улучшения, необходимые для роста производительности. В ходе обучения мы выявили ряд проблем, среди которых - отсутствие единой системы планирования, длительный подбор и текучесть кадров. С помощью экспертов мы выработали необходимые решения. В настоящее время продолжаем работу по автоматизации бизнес-процессов, занимаемся обучением персонала, переходим со стапельной на конвейерную сборку нашей продукции", - рассказал директор Александр Штода.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день бережливые технологии в рамках нацпроекта в регионе внедряют 260 компаний.

Национальный проект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний.

На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Производительность труда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph