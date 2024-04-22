"ТНС энерго НН" информирует о графике работы в праздничные дни Бизнес

Гарантирующий поставщик информирует о графике работы Центров обслуживания клиентов и Единого контактного центра в праздничные дни.

График работы Центров обслуживания клиентов:

27 апреля – с 8:00 до 17:00;

с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая – выходные дни.

График работы Единого контактного центра:

27 апреля, а также 2, 3, 6, 7, 8 мая – с 09:00 до 18:00;

с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).

Напоминаем, что получить услуги компании можно дистанционно, без личного обращения в "ТНС энерго НН".

Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику электроэнергии можно:

на сайте "ТНС энерго НН" через сервис обратной связи;

в личном кабинете и с помощью мобильного приложения.

Передать показания:

на главной странице сайта nn.tns-e.ru;

в личном кабинете и мобильном приложении "ТНС энерго";

с помощью голосового помощника "Алиса";

по телефонам: 8 (831) 233-09-70 и 8 (831) 440-00-04 в автоматическом режиме.

Оплатить счёт за электроэнергию:

банковской картой на сайте или с помощью мобильного приложения для iOS или Android;

через Сбербанк Онлайн или автоплатеж;

через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.