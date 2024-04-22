"ТНС энерго НН" информирует о графике работы в праздничные дни

Гарантирующий поставщик информирует о графике работы Центров обслуживания клиентов и Единого контактного центра в праздничные дни.
График работы Центров обслуживания клиентов:
27 апреля – с 8:00 до 17:00;
с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая – выходные дни.
График работы Единого контактного центра:
27 апреля, а также 2, 3, 6, 7, 8 мая – с 09:00 до 18:00;
с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).
Напоминаем, что получить услуги компании можно дистанционно, без личного обращения в "ТНС энерго НН".
Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику электроэнергии можно:
на сайте "ТНС энерго НН" через сервис обратной связи;
в личном кабинете и с помощью мобильного приложения.
Передать показания:
на главной странице сайта nn.tns-e.ru;
в личном кабинете и мобильном приложении "ТНС энерго";
с помощью голосового помощника "Алиса";
по телефонам: 8 (831) 233-09-70 и 8 (831) 440-00-04 в автоматическом режиме.
Оплатить счёт за электроэнергию:
банковской картой на сайте или с помощью мобильного приложения для iOS или Android;
через Сбербанк Онлайн или автоплатеж;
через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.
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