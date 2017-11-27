ФНС банкротит "Чкаловскую судоверфь" в Нижегородской области Бизнес

Фото: Чкаловская судоверфь

ФНС России подало иск о банкротстве ОАО "Чкаловская судоверфь" в Нижегородской области. Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда региона.

Согласно документам, иск поступил в суд 30 ноября 2017 года, дата его рассмотрения пока не назначена. В деле указана задолженность в 16,9 млн рублей.

Напомним, в 2016 году в суд уже поступал иск о банкротстве "Чкаловской судоверфи". Тогда индивидуальный предприниматель подал иск в связи с задолженностью в 1,3 млн рублей. Однако в марте 2017 года дело было прекращено в связи с выплатой долга.

Также напомним, что размер кредиторской задолженности предприятия увеличился с начала года на 10,5% и по итогам I полугодия 2017 года составил 234,8 млн рублей.