Нижегородское УФАС проверяет 84 жалобы на рост цен на топливо Экономика

С начала июня 2026 года в УФАС по Нижегородской области поступило 84 обращения о повышении стоимости топлива, по ним проводятся проверки.

Руководитель управления Ленар Шафигуллин сообщил, что ведомство на постоянной основе проводит мониторинг уровня цен на сетевых и частных заправках.

Напомним, что 6 июля состоялось заседание оперштаба по топливному вопросу в регионе. Его провел губернатор Глеб Никитин. О главных решениях, принятых по итогу мероприятия, читайте здесь.