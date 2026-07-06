Нижегородское УФАС проверяет 84 жалобы на рост цен на топливо

С начала июня 2026 года в УФАС по Нижегородской области поступило 84 обращения о повышении стоимости топлива, по ним проводятся проверки.
Руководитель управления Ленар Шафигуллин сообщил, что ведомство на постоянной основе проводит мониторинг уровня цен на сетевых и частных заправках.
Напомним, что 6 июля состоялось заседание оперштаба по топливному вопросу в регионе. Его провел губернатор Глеб Никитин. О главных решениях, принятых по итогу мероприятия, читайте здесь.
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