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Экономика

Водопроводные сети Бора планируют передать в концессию до 2050 года

07 июля 2026 17:55 Экономика
Водопроводные сети Бора планируют передать в концессию до 2050 года

Администрация муниципального округа Бор Нижегородской области намерена передать объекты водоснабжения и водоотведения в концессию. Информация об этом размещена на сайте торгов.

Речь идет о 177 объектах, входящих в централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения. Все они находятся в муниципальной собственности. Срок действия будущего соглашения — с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2050 года.

Общая протяженность муниципальных сетей холодного водоснабжения составляет 357,6 км, сетей водоотведения — 275 км. В систему входят 14 водозаборных сооружений, 60 канализационных насосных станций и 9 очистных сооружений.

За время действия концессии инвестор должен вложить в реконструкцию и модернизацию объектов до 2,99 млрд рублей. Средства направят на повышение надежности и энергоэффективности систем, реконструкцию водозаборов, насосных станций и очистных сооружений, обновление сетей, внедрение автоматизированных систем учета и диспетчеризации, а также закупку спецтехники и лабораторного оборудования.

В частности, предусмотрена реконструкция не менее 70 км сетей водоснабжения и не менее 56 км сетей водоотведения с применением современных материалов.

Основная цель концессии — повысить качество и надежность услуг, обеспечить доступность водоснабжения и водоотведения для потребителей и улучшить экологическую безопасность работы объектов.

В документации отмечается, что с инициативой заключить концессию выступило ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Нижегородской области» (ООО «Вода Нижнего Новгорода»). Администрация постановлением от 29 июня 2026 года № 3961 признала возможным заключение соглашения с этой компанией, отметив, что она соответствует требованиям федерального закона «О концессионных соглашениях».

При этом другие заинтересованные лица также могут заявить о готовности участвовать в конкурсе. Заявки принимаются до 5 августа. Итоги планируется подвести 7 августа.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций по ранее заключенным в Нижегородской области концессиям достиг почти 260 млрд рублей.

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Теги:
Борский г.о. водопровод Концессия
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