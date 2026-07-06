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Экономика

Продажу топлива с бензовозов пресекут в Нижегородской области

06 июля 2026 22:14 Экономика
Продажу топлива с бензовозов пресекут в Нижегородской области

В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов на трассах. Для этого экипажи ГИБДД увеличат патрулирование дорог, сообщили в пресс-службе облправительства.

Кроме того, на сегодняшнем заседании оперштаба сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле АЗС и информировать водителей, ожидающих в очередях, о наличии топлива и сроках его подвоза.

Напомним, что в Нижегородской области протестируют отпуск бензина по QR-кодам. Также власти прорабатывают продажу бензина по четным и нечетным дням.

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Теги:
Бензин ГИБДД Торговля
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