Продажу топлива с бензовозов пресекут в Нижегородской области Экономика

В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов на трассах. Для этого экипажи ГИБДД увеличат патрулирование дорог, сообщили в пресс-службе облправительства.

Кроме того, на сегодняшнем заседании оперштаба сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле АЗС и информировать водителей, ожидающих в очередях, о наличии топлива и сроках его подвоза.

Напомним, что в Нижегородской области протестируют отпуск бензина по QR-кодам. Также власти прорабатывают продажу бензина по четным и нечетным дням.