Нижегородцам показали, как будет выглядеть МКД по КРТ на улице Гвардейцев Экономика

Фото: сайт минграда Нижегородской области

В Нижнем Новгороде утвержден архитектурно-градостроительный облик нового многоквартирного дома, который планируется построить по механизму комплексного развития территории на улице Гвардейцев, 4а в Московском районе. Об этом сообщается на сайте регионального минграда.

Заказчиком проекта выступает СЗ «Андор». Речь идет о 13-этажном многоквартирном доме со встроенными общественными помещениями и подземной парковкой. Здание разместится на участке площадью 6 830 кв. м, площадь застройки надземной части составит 1 803,4 кв. м, общая площадь дома — 22 488,2 кв. м.

Напомним, в феврале 2026 года правительство Нижегородской области, администрация города и ООО «Специализированный застройщик „Гильдия МК“» (является дочерней структурой застройщика «Андор») заключили договор о строительстве 13-этажного дома на 258 квартир по механизму комплексного развития территории. Инициатором проекта стал собственник земельного участка. Новостройку возведут на месте нежилого здания первой половины XX века.

В проекте предусмотрена подземная парковка на 143 машино-места, что должно снизить нагрузку на дворы и освободить улицы от припаркованных автомобилей.

Также планируется благоустройство территории. На первых этажах разместят коммерческие помещения — их назначение определят после завершения строительства с учетом потребностей жителей.

Кроме того, в рамках КРТ застройщик должен реконструировать спортивную площадку в сквере «Юбилейный».

Ранее сообщалось, что застройщик оценил проект ЖК на Гребном канале в 16 млрд рублей.