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Общество

Нижегородскому цирку официально присвоено имя Маргариты Назаровой

03 декабря 2017 18:06  [228] Общество

Фото: Росцирк

Нижегородскому цирку официально присвоено имя Маргариты Назаровой. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" 3 декабря 2017 года.

По его словам, церемонию открытия новой вывески на здании цирка посетил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

"С одной стороны, увековечить ее имя. Она жила и работала в Нижнем Новгороде. Мы, безусловно, должны чтить память людей, которые связаны с нашим городом. С другой стороны – это инструмент продвижения нашего цирка. За счет присвоения имени такого известного человека интерес и в городе и его авторитет в целом в стране и мире вырастет", - сказал Никитин.

Напомним, что руководство нижегородского цирка анонсировало установку памятника Маргарите Назаровой и её тигру.

Напомним также, что даты присвоения цирку имени несколько раз откладывались. В 2016 году ко дню рождения дрессировщицы на здании цирка появилась мемориальная доска.

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Теги:
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