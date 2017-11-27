Все девять объявленных аукционов РЗТ в Нижегородском и Сормовском районах Нижнего Новгорода признаны несостоявшимися Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Все девять объявленных аукционов на развитие территорий в Нижегородском и Сормовском районах Нижнего Новгорода признаны несостоявшимися. Данная информация опубликована на сайте горадминистрации.

Согласно информации, торги должны были состоятся 1 декабря по одному участку в Сормовском районе и восьми – в Нижегородском: в границах улиц 8-е Марта, Достоевского, Беломорская, Болотная (Сормовский район, начальная цена - 82,9 млн рублей), Большая Перекрестная, Дальняя (44,5 млн рублей), Ереванская, Дальняя (31,7 млн рублей), Гоголя, Нижегородская (55,6 млн рублей), Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (21,4 млн рублей), Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (16,3 млн рублей), пл. Сенная, ул. Большая Печерская, Сеченова, Тургенева (165,9 млн рублей), улиц Малая Ямская, Шевченко (54,4 млн рублей), улиц Большая Перекрестная, Дальняя, переулка Баева, улицы Одесская (21,05 млн рублей).

Восемь аукционов признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, на один (ул. Большая Перекрестная, Дальняя, переулка Баева, улицы Одесская на сумму 21,05 млн рублей) заявился единственный участник ООО "ТАЛАН-РЕГИОН-6", который получил право заключить договор по начальной цене предмета аукциона.

Напомним, что нижегородская администрация назначила девять аукционов на развитие территорий в Нижегородском и Сормовском районах 23 октября 2017 года.